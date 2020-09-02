En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,18 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF", yüzde 0,87 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013174 -2,18 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020360 -0,87 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015200 -0,50 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020791 -0,47 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020577 -0,46 HEM Katılım Standart EYF 0,020769 -0,38 VEM Katılım Standart EYF 0,028955 -0,36 Cigna Finans Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010615 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014365 -0,28 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,024423 -0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)