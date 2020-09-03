En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,82 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,79 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,77 ile "HEM Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035021 -0,82 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049907 -0,79 HEM Altın Katılım EYF 0,030535 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048861 -0,76 VEM Altın Katılım EYF 0,051821 -0,76 ZEM Altın Katılım EYF 0,049728 -0,75 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030332 -0,75 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015359 -0,75 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048734 -0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050401 -0,75

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)