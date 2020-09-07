En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,92 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 1,82 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,81 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030808 -1,92 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162237 -1,82 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090231 -1,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113602 -1,76 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028823 -1,15 NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,011251 -1,08 BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,013700 -1,05 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,021915 -1,04 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,024153 -1,00 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025844 -0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)