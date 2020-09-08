Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,61 ile "Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,41 ile "Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,32 ile "Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028647 -0,61 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,023064 -0,41 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020556 -0,32 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014474 -0,24 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,024100 -0,22 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,021870 -0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016049 -0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049870 -0,17 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015196 -0,17 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030012 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:21 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi

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