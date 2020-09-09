En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,66 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,50 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018133 -1,66 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042721 -1,66 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,160002 -1,50 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089002 -1,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112091 -1,45 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036780 -1,20 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056037 -1,13 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,113560 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,084774 -0,86 ZEM Hisse Senedi EYF 0,020664 -0,81 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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