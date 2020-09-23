Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,12 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047910
|-1,12
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030418
|-1,12
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048997
|-1,12
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048877
|-1,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050549
|-1,11
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015399
|-1,11
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053828
|-1,11
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045953
|-1,10
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,048286
|-1,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016253
|-1,08
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:43 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi