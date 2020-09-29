En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,82 ile "HEM Katkı EYF", yüzde 0,81 ile "VEM Katkı EYF" ve "ZEM Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HEM Katkı EYF 0,018219 -0,82 VEM Katkı EYF 0,018398 -0,81 ZEM Katkı EYF 0,019532 -0,81 VEM Dinamik Değişken EYF 0,063839 -0,79 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019096 -0,78 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019178 -0,76 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019768 -0,72 HEM Dinamik Değişken EYF 0,021855 -0,70 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019385 -0,69 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019096 -0,69 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Damat, kayınvalidesinin evini kundaklarken kameraya böyle yakalandı

Vicdansız baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı

Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil

Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı

Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak

16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı

Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü

Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi