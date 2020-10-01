En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 1,11 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,10 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014533 -1,62 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016110 -1,11 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030138 -1,10 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015254 -1,10 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050090 -1,10 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047481 -1,08 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047853 -1,08 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048559 -1,08 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048445 -1,07 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049614 -1,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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