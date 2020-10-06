Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014562 -0,44 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031571 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048589 -0,49 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030228 -0,49 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015296 -0,49 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053685 -0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050240 -0,49 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048201 -0,49 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045855 -0,48 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,051688 -0,48 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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