En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,97 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,55 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038971 -2,97 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077112 -2,55 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,077274 -2,54 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,066203 -2,38 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061276 -2,38 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,125122 -2,36 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,142130 -2,36 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,125462 -2,36 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,109281 -2,35 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018865 -2,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

