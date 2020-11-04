Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010726 -0,12 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047968 -0,10 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035892 -0,08 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041296 -0,07 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023722 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068545 -0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010845 -7,61 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,020954 -0,52 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,017155 -0,09 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020467 -0,06 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020889 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019226 -0,09 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016232 -0,09 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013027 -0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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