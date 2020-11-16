BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064209
|-1,89
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013720
|-1,87
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090369
|-1,78
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040780
|-1,77
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,071447
|-1,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,046772
|-3,27
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,041381
|-0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031828
|-1,63
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,097503
|-1,29
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,174809
|-1,26
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,107025
|-1,25
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,123366
|-1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028294
|-1,86
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026244
|-0,28
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029512
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018989
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045565
|-1,41
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,047959
|-1,41
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030075
|-1,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050081
|-1,40
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048201
|-1,40
- Kaynak: AA
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