Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037105
|-0,39
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078619
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051883
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081407
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062698
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020374
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091274
|-1,51
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,091541
|-1,51
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,028866
|-1,42
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,137591
|-1,39
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,102831
|-1,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,025909
|-1,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,078380
|-1,03
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,015027
|-0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,024932
|-0,80
|ZEM Katkı EYF
|0,020863
|-0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070133
|-0,01
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi