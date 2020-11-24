BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037105 -0,39 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078619 -0,35 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051883 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081407 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062698 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020374 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,091274 -1,51 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,091541 -1,51 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,028866 -1,42 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,137591 -1,39 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,102831 -1,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,025909 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,078380 -1,03 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,015027 -0,94 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,024932 -0,80 ZEM Katkı EYF 0,020863 -0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,070133 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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