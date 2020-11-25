En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,91 ile "ZEM Değişken EYF", yüzde 0,71 ile "VEM Dinamik Değişken EYF" ve yüzde 0,69 ile "HEM Dinamik Değişken EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) ZEM Değişken EYF 0,024554 -0,91 VEM Dinamik Değişken EYF 0,071286 -0,71 HEM Dinamik Değişken EYF 0,024304 -0,69 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049985 -0,64 VEM Hisse Senedi EYF 0,093941 -0,64 VEM Dinamik Değişken Grup EYF 0,048555 -0,61 HEM Altın Katılım EYF 0,030463 -0,57 VEM Altın Katılım EYF 0,051813 -0,55 ZEM Altın Katılım EYF 0,049735 -0,55 ZEM Hisse Senedi EYF 0,024931 -0,53 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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