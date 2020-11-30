Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,097284
|-0,95
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,093774
|-0,90
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,073691
|-0,87
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,053454
|-0,82
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,101941
|-0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017550
|-0,67
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020483
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,076065
|-2,33
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,046497
|-1,60
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,082623
|-1,31
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023782
|-1,12
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029140
|-1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032610
|-0,83
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,034421
|-0,81
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,015099
|-0,80
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,111063
|-0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,127347
|-0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029110
|-1,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027781
|-0,58
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,058315
|-0,54
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,040945
|-0,52
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013546
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048948
|-1,32
|HEM Altın Katılım EYF
|0,029846
|-1,24
|VEM Altın Katılım EYF
|0,050746
|-1,24
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,048719
|-1,23
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,047490
|-1,20
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi