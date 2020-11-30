BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,097284 -0,95 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093774 -0,90 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,073691 -0,87 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053454 -0,82 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,101941 -0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017550 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020483 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,076065 -2,33 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,046497 -1,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,082623 -1,31 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,023782 -1,12 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,029140 -1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032610 -0,83 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,034421 -0,81 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,015099 -0,80 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,111063 -0,78 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,127347 -0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029110 -1,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027781 -0,58 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,058315 -0,54 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,040945 -0,52 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013546 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,048948 -1,32 HEM Altın Katılım EYF 0,029846 -1,24 VEM Altın Katılım EYF 0,050746 -1,24 ZEM Altın Katılım EYF 0,048719 -1,23 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047490 -1,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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