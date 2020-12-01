BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,073602 -0,12 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,014106 -0,11 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050049 -0,10 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,124317 -0,10 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025053 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020224 -1,26 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017427 -0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,044687 -3,89 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,079476 -3,81 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,028071 -3,67 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,022926 -3,60 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,134179 -3,55 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,014708 -2,59 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,077053 -2,56 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,029207 -2,22 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019104 -2,20 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,025624 -2,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039651 -3,16 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,056493 -3,12 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,023565 -2,24 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,033888 -2,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027379 -1,45 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,051393 -2,10 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046499 -2,09 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048116 -2,08 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045491 -2,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015406 -2,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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