En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,12 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,97 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,071870 -2,12 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019601 -0,97 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,047522 -0,93 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019895 -0,49 VEM Katkı EYF 0,019251 -0,47 HEM Katkı EYF 0,019057 -0,47 VEM Dinamik Değişken EYF 0,071105 -0,47 ZEM Katkı EYF 0,020435 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019755 -0,44 HEM Dinamik Değişken EYF 0,024273 -0,44 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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