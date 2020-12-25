BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

25.12.2020 14:21
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,075572-0,39Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,075572-0,39
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,030777-0,37
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,062839-0,32
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,064560-0,31
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,034662-0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,076486-0,19
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,050296-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,020826-0,59
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020107-0,53
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021934-0,49
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,020477-0,48
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,020304-0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028705-0,16
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,022138-0,11
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013851-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049937-0,06
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,015921-0,03
HEM Altın Katılım EYF0,030444-0,02
VEM Altın Katılım EYF0,051774-0,02
ZEM Altın Katılım EYF0,049731-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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