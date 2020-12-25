BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,075572
|-0,39
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030777
|-0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062839
|-0,32
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,064560
|-0,31
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,034662
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,076486
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,050296
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020826
|-0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020107
|-0,53
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021934
|-0,49
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,020477
|-0,48
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,020304
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028705
|-0,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022138
|-0,11
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013851
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049937
|-0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015921
|-0,03
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030444
|-0,02
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051774
|-0,02
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049731
|-0,01
Kaynak: AA
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