BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,075572 -0,39 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030777 -0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062839 -0,32 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,064560 -0,31 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034662 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,076486 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,050296 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020826 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020107 -0,53 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021934 -0,49 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,020477 -0,48 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,020304 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028705 -0,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,022138 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013851 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049937 -0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015921 -0,03 HEM Altın Katılım EYF 0,030444 -0,02 VEM Altın Katılım EYF 0,051774 -0,02 ZEM Altın Katılım EYF 0,049731 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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