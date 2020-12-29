Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,100689
|-1,13
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,049552
|-1,00
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013858
|-0,99
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,053181
|-0,99
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,122723
|-0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,050879
|-0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,043961
|-0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014123
|-1,10
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032414
|-0,72
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,046549
|-0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074517
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,182575
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028168
|-1,02
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020490
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,014881
|-0,98
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047554
|-0,93
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049056
|-0,89
|VEM Altın Katılım EYF
|0,050858
|-0,84
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,048858
|-0,84
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi