Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,100689 -1,13 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049552 -1,00 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013858 -0,99 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,053181 -0,99 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,122723 -0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,050879 -0,78 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,043961 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014123 -1,10 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032414 -0,72 VEM Birinci Değişken EYF 0,046549 -0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,074517 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,182575 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028168 -1,02 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020490 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014881 -0,98 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047554 -0,93 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049056 -0,89 VEM Altın Katılım EYF 0,050858 -0,84 ZEM Altın Katılım EYF 0,048858 -0,84 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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