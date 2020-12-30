BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,072175
|-0,54
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,072470
|-0,54
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,074596
|-0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,055877
|-0,47
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064356
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,077286
|-0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013971
|-1,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,073720
|-1,07
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,021487
|-0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,023414
|-0,47
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019982
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027915
|-0,90
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028613
|-0,65
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013959
|-0,41
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026701
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046929
|-1,31
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029273
|-1,19
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048097
|-1,14
|VEM Altın Katılım EYF
|0,050323
|-1,05
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048544
|-1,04
Kaynak: AA
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