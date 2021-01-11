En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,14 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 0,06 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,03 ile "HEM Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 3 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,048043
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013939
|-0,06
|HEM Altın Katılım EYF
|0,029472
|-0,03
Kaynak: AA
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