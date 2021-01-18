Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

18.01.2021 14:55
Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,137778-0,48Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,098978-0,47BNP Paribas Cardif Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,137778-0,48
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,098978-0,47
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,090547-0,46
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,108911-0,46
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,120692-0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018246-0,40
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,021803-0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,045839-2,17
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,055249-2,08
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,033048-1,55
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,086348-1,54
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,143511-1,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,016750-1,05
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020535-1,01
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032538-0,97
HEM Dinamik Değişken EYF0,026301-0,94
VEM Dinamik Değişken EYF0,077080-0,93
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027204-0,83
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039180-0,80
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,046884-0,36
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,066516-0,35
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,032007-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

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