Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,137778 -0,48 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,098978 -0,47 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090547 -0,46 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,108911 -0,46 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120692 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018246 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021803 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,045839 -2,17 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055249 -2,08 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033048 -1,55 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,086348 -1,54 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,143511 -1,53 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016750 -1,05 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020535 -1,01 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032538 -0,97 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026301 -0,94 VEM Dinamik Değişken EYF 0,077080 -0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027204 -0,83 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039180 -0,80 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046884 -0,36 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066516 -0,35 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032007 -0,34 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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