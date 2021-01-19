Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013873
|1,34
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064876
|1,27
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,072388
|1,24
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,122163
|1,22
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052509
|1,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018461
|1,18
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021966
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057064
|3,29
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,153053
|2,59
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,175332
|2,56
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,092519
|2,56
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,198568
|2,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,048658
|2,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,090604
|2,00
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033145
|1,87
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017050
|1,79
|BNP Paribas Cardif Em. Den. Değ. EYF
|0,080037
|1,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027725
|1,92
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039909
|1,86
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047754
|1,86
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067698
|1,78
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028402
|1,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029042
|1,45
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046862
|1,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048208
|1,45
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046802
|1,44
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045810
|1,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067489
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028489
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071692
|0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031588
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,075687
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi