BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,051830 -0,68 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096472 -0,52 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092922 -0,52 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,099162 -0,44 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,072582 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021955 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018479 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,045647 -1,66 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,145604 -1,46 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,087593 -1,45 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035243 -1,40 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,121379 -1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,048543 -1,14 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020504 -1,05 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,090412 -1,04 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030538 -0,96 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017052 -0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067814 -0,91 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047805 -0,91 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028030 -0,66 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040098 -0,52 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027871 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015453 -0,05 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047601 -0,04 ZEM Altın Katılım EYF 0,047517 -0,03 VEM Altın Katılım EYF 0,049425 -0,03 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,045776 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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