BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,052133 0,58 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093275 0,38 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096836 0,38 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,099475 0,32 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011158 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018490 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021960 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057580 0,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,129236 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,033024 0,60 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,033621 0,54 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,107049 0,25 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032602 0,24 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,021785 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029531 0,44 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,022869 0,23 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028082 0,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026994 0,16 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029457 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,073389 0,15 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028565 0,14 HEM Para Piyasası EYF 0,024908 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071889 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067675 0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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