Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052133
|0,58
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,093275
|0,38
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096836
|0,38
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099475
|0,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011158
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018490
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021960
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057580
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,129236
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,033024
|0,60
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033621
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,107049
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032602
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021785
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029531
|0,44
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022869
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028082
|0,19
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026994
|0,16
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029457
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,073389
|0,15
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028565
|0,14
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024908
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071889
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,067675
|0,14
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi