BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

25.01.2021 15:35
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0521330,58Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0521330,58
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0932750,38
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0968360,38
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0994750,32
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0111580,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0184900,06
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0219600,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0575800,48
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1292360,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0330240,60
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0336210,54
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1070490,25
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0326020,24
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0217850,22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0295310,44
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0228690,23
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0280820,19
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0269940,16
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0294570,14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0733890,15
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0285650,14
HEM Para Piyasası EYF0,0249080,14
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0718890,14
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0676750,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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