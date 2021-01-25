En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,47 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,51 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,19 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052560
|-2,47
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044958
|-1,51
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,090665
|-1,19
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,171818
|-1,18
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,194591
|-1,18
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,150013
|-1,18
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,174011
|-1,07
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041285
|-1,06
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,160809
|-1,04
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,120148
|-1,01
Kaynak: AA
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