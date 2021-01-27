BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096353
|-0,25
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092849
|-0,21
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,054617
|-0,13
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025851
|-0,05
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099394
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021944
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056399
|-1,29
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,129123
|-0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,107936
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,186346
|-0,41
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,036870
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032464
|-1,03
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020530
|-0,51
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014044
|-0,46
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030074
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033608
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029305
|-0,48
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040344
|-0,03
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028046
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047221
|-0,19
|VEM Altın Katılım EYF
|0,049035
|-0,15
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,047145
|-0,15
|HEM Altın Katılım EYF
|0,029015
|-0,15
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,045416
|-0,15
Kaynak: AA
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