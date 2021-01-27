BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096353 -0,25 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092849 -0,21 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,054617 -0,13 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025851 -0,05 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,099394 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021944 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056399 -1,29 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,129123 -0,66 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,107936 -0,41 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,186346 -0,41 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,036870 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032464 -1,03 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020530 -0,51 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014044 -0,46 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030074 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,033608 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029305 -0,48 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040344 -0,03 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028046 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,047221 -0,19 VEM Altın Katılım EYF 0,049035 -0,15 ZEM Altın Katılım EYF 0,047145 -0,15 HEM Altın Katılım EYF 0,029015 -0,15 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,045416 -0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Marketlere yeni düzenleme geliyor: Bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak

Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız

Son Dakika! Siyasette "Militan" tartışması büyüyor! Erdoğan böyle seslendi: Herkes dava açsın

Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu

Grup toplantısına Akşener'in Perinçek'e taktığı isim damga vurdu: Cinping Perinçek, Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de esir almış

Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı

Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı