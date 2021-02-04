En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,56 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,046797
|-0,56
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,044228
|-0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,044217
|-0,56
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027418
|-0,55
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,043280
|-0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045552
|-0,55
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,048686
|-0,55
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041424
|-0,55
|VEM Altın Katılım EYF
|0,047050
|-0,54
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,045245
|-0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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