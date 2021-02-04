En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,56 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,046797 -0,56 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,044228 -0,56 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,044217 -0,56 NN Hay. Em. Altın EYF 0,027418 -0,55 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,043280 -0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,045552 -0,55 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,048686 -0,55 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041424 -0,55 VEM Altın Katılım EYF 0,047050 -0,54 ZEM Altın Katılım EYF 0,045245 -0,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

1 yıl önce işlenen cinayeti, odunlukta duran baltanın üzerindeki kan izleri aydınlattı

LeBron James, ortağı olduğu Liverpool'a Kylian Mbappe'yi transfer etmek istiyor

Son Dakika! Yaklaşık 1,3 milyon esnafın toplam 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna ertelendi

10 bin liraya hurda olarak aldığı aracına gelen 250 bin liralık teklifleri geri çeviriyor

İzmir'de sel mağdurları bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Somali, çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Akılalmaz görüntüler! TikTok'ta insan kaçakçılığı reklamı yayınladılar

Fahriye Evcen, rekor bir ücretle ekranlara dönüyor