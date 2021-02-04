En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika

En fazla kaybettiren BES fonları

04.02.2021 14:33
En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,56 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,56 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,046797-0,56
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,044228-0,56
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,044217-0,56
NN Hay. Em. Altın EYF0,027418-0,55
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,043280-0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,045552-0,55
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,048686-0,55
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,041424-0,55
VEM Altın Katılım EYF0,047050-0,54
ZEM Altın Katılım EYF0,045245-0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, BNP Paribas, Altın, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi


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