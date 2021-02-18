En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,91 ile "VEM Hisse Senedi EYF", "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,90 ile "HEM Dinamik Değişken EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,108004
|-0,91
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,126889
|-0,91
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026228
|-0,90
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076838
|-0,90
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,027645
|-0,86
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,028694
|-0,86
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,036690
|-0,81
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032676
|-0,73
|ZEM Değişken EYF
|0,025926
|-0,72
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030024
|-0,69
Kaynak: AA
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