En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,91 ile "VEM Hisse Senedi EYF", "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,90 ile "HEM Dinamik Değişken EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Hisse Senedi EYF 0,108004 -0,91 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,126889 -0,91 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026228 -0,90 VEM Dinamik Değişken EYF 0,076838 -0,90 HEM Hisse Senedi EYF 0,027645 -0,86 ZEM Hisse Senedi EYF 0,028694 -0,86 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,036690 -0,81 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032676 -0,73 ZEM Değişken EYF 0,025926 -0,72 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030024 -0,69 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?

Kardeşi kardeşe öldürten azmettirici baba, 'PKK üyeliği' suçundan aranıyormuş

Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama

Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu

Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu

Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar

İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi

Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı