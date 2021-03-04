En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,41 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,043817
|-2,72
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056991
|-0,62
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,102917
|-0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,132302
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,184523
|-0,40
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032464
|-0,39
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,078876
|-0,27
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020395
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020183
|-0,25
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021172
|-0,22
Kaynak: AA
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