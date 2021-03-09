BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,045675
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,074393
|-0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,075940
|-0,29
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078366
|-0,28
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020942
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009851
|-0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010030
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010095
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,042836
|-2,88
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,078100
|-1,69
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,090339
|-0,91
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,171440
|-0,91
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,194173
|-0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027770
|-0,71
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017096
|-0,67
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076273
|-0,66
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026029
|-0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,089621
|-0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041192
|-0,46
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028622
|-0,46
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049261
|-0,25
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039954
|-0,21
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069655
|-0,20
Kaynak: AA
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