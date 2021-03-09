BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,045675 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,074393 -0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,075940 -0,29 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078366 -0,28 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020942 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009851 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010030 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010095 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,042836 -2,88 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,078100 -1,69 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,090339 -0,91 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,171440 -0,91 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,194173 -0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027770 -0,71 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017096 -0,67 VEM Dinamik Değişken EYF 0,076273 -0,66 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026029 -0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,089621 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041192 -0,46 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028622 -0,46 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049261 -0,25 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039954 -0,21 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069655 -0,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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