BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024424 -0,25 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042415 -0,23 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011173 -0,21 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051847 -0,18 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020735 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014420 -0,98 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032526 -0,72 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022437 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,024607 -0,20 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020789 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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