BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081354 0,15 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078454 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063461 0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,074429 0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,075959 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,045008 1,56 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059386 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033838 0,44 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020554 0,13 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020322 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019768 0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,071492 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013525 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029140 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,066734 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026384 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,073050 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073142 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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