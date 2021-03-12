Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081354
|0,15
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078454
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063461
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,074429
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,075959
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045008
|1,56
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059386
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033838
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020554
|0,13
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020322
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019768
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,071492
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013525
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029140
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,066734
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026384
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073050
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073142
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi