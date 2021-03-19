BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,099281 -0,66 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,102266 -0,60 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048770 -0,53 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,055511 -0,50 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072369 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018954 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022291 -0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010020 -0,39 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010166 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010204 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,044056 -3,73 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,058462 -1,76 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059988 -1,39 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,036036 -1,28 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,103133 -0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014044 -1,71 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020432 -1,15 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027999 -0,86 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033508 -0,65 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032824 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041537 -0,91 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028857 -0,91 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028619 -0,54 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,020683 -0,46 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,033279 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044509 -1,05 VEM Altın Katılım EYF 0,046250 -1,02 ZEM Altın Katılım EYF 0,044479 -0,98 HEM Altın Katılım EYF 0,027487 -0,95 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,042885 -0,90 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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