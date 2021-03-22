Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081393
|0,28
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078581
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037228
|0,23
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,065210
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034238
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019850
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019664
|0,36
|HEM Temkinli Değişken EYF
|0,017353
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,071889
|0,14
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,031086
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013602
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073456
|0,14
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074415
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,075167
|0,14
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026497
|0,14
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025507
|0,14
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi