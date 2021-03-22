BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081393 0,28 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078581 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037228 0,23 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,065210 0,23 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034238 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019850 0,37 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019664 0,36 HEM Temkinli Değişken EYF 0,017353 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,071889 0,14 VEM Temkinli Değişken EYF 0,031086 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013602 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073456 0,14 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,074415 0,14 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,075167 0,14 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026497 0,14 HEM Para Piyasası EYF 0,025507 0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç "damat" iddiası: Evladımı, kocası öldürdü

Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü

Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı

Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı

Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir

Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti

Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı