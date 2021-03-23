BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035051 -5,85 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,074394 -5,33 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,077160 -5,20 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040831 -4,01 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047579 -4,00 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009737 -1,84 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010037 -0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010135 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063345 -9,82 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,166130 -9,66 HEM Hisse Senedi EYF 0,024851 -9,61 ZEM Hisse Senedi EYF 0,025814 -9,57 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068294 -9,57 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017260 -13,05 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017232 -12,37 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018069 -10,36 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,027215 -8,75 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,018953 -8,36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037550 -8,53 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045032 -8,52 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026119 -8,42 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,063886 -8,24 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,038273 -4,32 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,067001 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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