Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,074516 0,12 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,027026 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024775 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,055654 2,52 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,033202 2,15 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063799 0,72 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,033359 0,22 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,116330 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019301 2,71 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,030423 0,83 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020142 0,32 BNP Paribas Cardif Em. Den. Değ. EYF 0,078172 0,30 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,030750 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038067 1,38 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026478 1,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045527 1,10 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,064536 1,02 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,038558 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,067025 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,075195 0,02 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,073407 0,01 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,074455 0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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