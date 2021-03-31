En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,96 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,05 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068481 -1,96 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016634 -1,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017368 -1,00 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016812 -0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017234 -0,69 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,018332 -0,66 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019061 -0,63 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,018596 -0,61 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016816 -0,60 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033759 -0,58 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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