En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,64 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,053766
|-1,09
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029063
|-0,64
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,097286
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,097915
|-0,56
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,027204
|-0,54
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015468
|-0,53
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,033397
|-0,51
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,128424
|-0,45
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,077381
|-0,45
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,166901
|-0,40
Kaynak: AA
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