BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096999 0,50 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,068279 0,48 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,100616 0,47 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,055332 0,46 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,057150 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010222 0,01 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010295 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,035993 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,144040 0,36 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,123530 0,35 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,110794 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,198616 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030892 0,44 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027932 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,029724 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049435 0,53 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047897 0,53 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046828 0,52 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047891 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,078676 0,29 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029542 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,074110 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024384 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073241 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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