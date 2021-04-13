Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096999
|0,50
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,068279
|0,48
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,100616
|0,47
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,055332
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,057150
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010222
|0,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010295
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,035993
|0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,144040
|0,36
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,123530
|0,35
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,110794
|0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,198616
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030892
|0,44
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027932
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029724
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049435
|0,53
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047897
|0,53
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,046828
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,047891
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,078676
|0,29
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029542
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,074110
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024384
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073241
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi