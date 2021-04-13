Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035243
|-0,15
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047845
|-0,14
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033797
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,077171
|-0,11
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,074518
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019205
|-0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022748
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010013
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,052369
|-2,09
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067284
|-1,62
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,064934
|-1,51
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,117679
|-1,49
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,095184
|-1,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019471
|-1,40
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,031474
|-1,09
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,026743
|-1,01
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,039031
|-1,00
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,065631
|-0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027470
|-1,33
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039526
|-1,32
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069124
|-0,97
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048683
|-0,95
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032746
|-0,58
Kaynak: AA
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