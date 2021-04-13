Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035243 -0,15 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047845 -0,14 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033797 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,077171 -0,11 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,074518 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019205 -0,14 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022748 -0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010013 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052369 -2,09 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067284 -1,62 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064934 -1,51 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,117679 -1,49 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,095184 -1,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019471 -1,40 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,031474 -1,09 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,026743 -1,01 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,039031 -1,00 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,065631 -0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027470 -1,33 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039526 -1,32 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069124 -0,97 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048683 -0,95 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032746 -0,58 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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