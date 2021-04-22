En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,63 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,90 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,060637
|-3,63
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,049537
|-3,32
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046399
|-2,90
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026241
|-2,85
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037746
|-2,85
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066041
|-2,82
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,093077
|-2,77
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,125969
|-2,68
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,075877
|-2,68
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,134946
|-2,60
Kaynak: AA
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