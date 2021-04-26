BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,075233
|-0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035619
|-0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,077970
|-0,13
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,034022
|-0,11
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063312
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017141
|-0,36
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017292
|-0,33
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,017927
|-0,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,019098
|-0,21
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,018839
|-0,20
Kaynak: AA
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