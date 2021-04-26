BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,075233 -0,15 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035619 -0,14 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,077970 -0,13 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034022 -0,11 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063312 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017141 -0,36 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017292 -0,33 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017927 -0,32 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,019098 -0,21 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,018839 -0,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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