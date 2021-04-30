Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,06 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 4 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,036383
|-0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,059010
|-0,04
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015500
|-0,03
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,080015
|-0,03
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi