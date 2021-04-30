En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,06 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 4 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,036383 -0,06 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,059010 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015500 -0,03 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,080015 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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