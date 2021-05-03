BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051038
|-1,14
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,060148
|-0,84
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058970
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034701
|-0,54
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,153522
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020006
|-1,03
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016413
|-0,21
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,024367
|-0,16
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,071377
|-0,15
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,139244
|-0,09
Kaynak: AA
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