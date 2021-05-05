BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019316
|-0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023191
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,050064
|-1,54
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,052256
|-1,01
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068670
|-0,67
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,064739
|-0,53
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,028517
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,036427
|-0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,201299
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,146365
|-0,73
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,112522
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,031917
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018849
|-0,30
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023888
|-0,13
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023463
|-0,06
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029840
|-0,04
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,032607
|-0,03
Kaynak: AA
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