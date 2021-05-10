BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,102261
|0,30
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,044527
|0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,078890
|0,28
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,076139
|0,27
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,150075
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023369
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019485
|0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010365
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010495
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010469
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,052685
|1,45
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029033
|1,15
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031906
|1,12
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036128
|1,01
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,119030
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020360
|1,70
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,073364
|1,09
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025030
|1,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,029920
|0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,077071
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028475
|0,38
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040946
|0,38
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018944
|0,30
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040419
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021250
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031483
|1,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052329
|1,52
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050689
|1,51
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,055789
|1,51
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016864
|1,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,079588
|0,15
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,075054
|0,15
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,076132
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024695
|0,15
|HEM Para Piyasası EYF
|0,026096
|0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi