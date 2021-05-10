BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,060029 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,118146 -0,05 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,057517 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,110664 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015546 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,035819 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035214 -0,23 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,080571 -0,14 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028674 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031663 -0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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