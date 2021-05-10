BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,060029
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,118146
|-0,05
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,057517
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,110664
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015546
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,035819
|-0,25
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035214
|-0,23
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,080571
|-0,14
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028674
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031663
|-0,10
Kaynak: AA
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