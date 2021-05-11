BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,070735
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,059949
|-0,13
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,072710
|-0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,149547
|-0,08
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,057487
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010354
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010464
|-0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010493
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,048607
|-3,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,036426
|-0,76
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,023209
|-0,21
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,113431
|-0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,147607
|-0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,202950
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031567
|-0,30
Kaynak: AA
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