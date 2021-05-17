En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika

En fazla kaybettiren BES fonları

17.05.2021 14:31
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,59 ile "Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,43 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,59 ile "Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,43 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,044595-0,59
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,035376-0,43
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,059988-0,42
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF0,017263-0,30
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,079470-0,29
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,060157-0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,049000-0,25
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,069517-0,24
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,052359-0,24
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,036035-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Bireysel Emeklilik, Aviva, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi


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